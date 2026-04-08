◇アジアチャンピオンズリーグ2準決勝第1戦G大阪0―1バンコク・ユナイテッド（2026年4月8日パナスタ）G大阪のアジア制覇に黄信号がともった。バンコク・ユナイテッド（タイ）にホームで0―1の敗戦。相手の2倍以上の18本のシュート数を放つなど決定機では上回ったが、前半の1失点が最後まで重くのしかかった。「ベストな内容ではなかった。特に前半45分間がスローな展開になった。ライン間の突破や間で受ける動き、背