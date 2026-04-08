鎌倉銘菓・クルミッ子でおなじみの鎌倉紅谷が、2026年4月15日から「チャーム付きエコバッグ」を店頭で販売します。公式オンラインショップでの抽選販売は4月13日から。同商品の特徴や入手方法を紹介します（画像は全て提供）。【画像】フワフワとした手触りの“リスくんポーチ”の質感を写真でチェック！「クルミッ子」ファン必携!? 鎌倉紅谷がエコバッグを推奨する理由鎌倉紅谷の看板商品といえば、自家製キャラメルにクルミをぎ