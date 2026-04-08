皇室をめぐる議論では、「皇族の数が減っている」という問題がしばしば取り上げられます。しかし実は、「皇位継承」と「皇族数の減少」は本来まったく別の問題です。皇位継承とは、誰が次の天皇になるのかという国家の根幹に関わる制度です。一方で皇族数の問題は、公務の担い手に関する実務的な課題にすぎません。本記事では『竹田恒泰の特別講義天皇と皇族』（竹田恒泰・著／Gakken）より一部を抜粋・編集し、日本の皇位継承を