人生100年時代。年金生活に入り、これからの長い月日を思うと「少しでも蓄えを増やしておいたほうがいいかも」と投資を検討するのは、ごく自然なことかもしれません。結論から言えば、ご自身が「やってみたい」と思うのであれば、何歳からでも始めて問題ありません。ただし、年金暮らしでの投資は、大きく増やすことを目指すものではなく、今の暮らしを守りながら無理のない範囲で向き合うことが大切になります。今回は、これから