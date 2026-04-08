登下校中のトラブルや事故を学校に連絡したのに対応が冷たかった……。そんな不満を抱いたことはありませんか？ 実は、保護者が「学校の責任」だと思っていることの中に、法律上は「保護者の責任」と定められているものが少なくありません。学校側と話がかみ合わない、あるいはよかれと思って伝えたことが“的外れなクレーム”になってしまう。その背景には、意外と知られていない「学校の役割」に関する誤解があります。特に新生