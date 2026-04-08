元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは4月8日、自身のInstagramを更新。息子の入学式で撮影した、高身長でイケメンな夫との家族ショットを公開しました。【写真】矢口真里の長男が小学生に！「かわいすぎるうううう」矢口さんは「新学期ですね新入生の皆様おめでとうございます！！我が家も先日長男の入学式でした」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、「令和八年度入学式」と書かれた看板の横で撮影した家族ショット