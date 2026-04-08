上質感と快適性を高めた高級SUVマツダの中で「ラージ商品群」と呼ばれるクロスオーバーSUVのCX-60とCX-80が、2026年3月19日に一部改良を受けました。好評の内外装にはその魅力をさらに引き立てる改良を施し、マツダらしいプレミアムモデルとしての上質感向上や、インターフェースの機能性にも手が入っています。また、パワートレインやインテリアカラーの多さから煩雑になっていたグレード体系が見直され、よりわかりやすい魅