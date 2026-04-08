AIを活用してプレゼンテーションを自動化するソリューション「TALKsmith（トークスミス）」を展開するLOOV（ルーブ、東京都目黒区）は、2026年4月1日、20代〜50代のビジネスパーソン1058人を対象とした「聞くパフォーマンス（聞きパ）」の実態について調査し、その結果を発表した。聞き手が情報の「解読作業」を強いられ、本来のスピードで納得できていない実態調査では、営業説明や商談、サービス案内などを「聞く」場面において