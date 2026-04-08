6回ヤクルト2死一、二塁、赤羽が右中間に適時二塁打を放つ＝甲子園ヤクルトが逆転勝ち。1―2の六回に増田、赤羽の連続タイムリーで2点を挙げた。2番手で五回に相手中軸を三者凡退として流れをつくった広沢が2勝目。阪神は2番手の早川が踏ん張れず、打線も八、九回の好機を生かせなかった。