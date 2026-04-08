◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月８日、栗東トレセン第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の１週前追い切りが東西トレセンで行われ、昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が吉岡流の調整法で安定した脚運びを披露した。午前９時４分に栗東・坂路を単走。首も連動させた柔らかみのある前肢の運びで、５６秒７―