巨人の田中将大投手（３７）が８日の広島戦（マツダスタジアム）に先発し７回７９球を投げ、３安打１失点と好投。日米通算２０２勝目には届かなかったものの、チームは９回に泉口の逆転２ランで２―１と勝利した。試合は両軍先発が好調で、堅守も光る投手戦を展開。田中将は０―０で迎えた７回無死二塁、ファビアンの打球をダルベックが後逸し、適時失策で先制点を献上。１４０キロ台の直球にスプリット、スライダー、スローカ