２０１９年にドジャースでナ・リーグＭＶＰに輝いた男は、その後の暗転をどう受け止めてきたのか。米経済誌「フォーブス」がクローズアップしたのは、ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手（３０）が自らの浮き沈みを率直に振り返った点だった。ベリンジャーは「世界最高の選手だったこともあれば、文字通り最悪の選手だったこともある」と語り、苦しかった時期を経たからこそ「自分自身について多くを学び、誰が本当に味方な