ファンギルドは、エブリスタが運営する小説投稿サイト「エブリスタ」と共同で、『チェリッシュ編集部×未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン』を開催した。○キャンペーン概要本キャンペーンは、女性向けコミックレーベル「チェリッシュ」編集部とエブリスタが共同で開催する小説投稿キャンペーン。募集テーマは「オフィスラブ」。オフィスを舞台にした恋愛作品を幅広く募集する。・恋人に振られてばかりの男運ゼロな私、あ