現在東京・明治座で上演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の出演者３人が８日、体調不良のために休演した。主催する東宝が、同作品のホームページなどで発表した。休演したのはパブロ役の山崎大輝とアンサンブルの堀江慎也、輝生かなで。９日以降の公演についても出演を取りやめる。パブロ役は当面の間、アンサンブルで出演している神澤直也が務める。同作品は７日に出演者のうち、複数の体調不