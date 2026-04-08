◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースの山本由伸投手（２７）は７日（日本時間８日）の敵地ブルージェイズ戦で、７回途中１失点で２勝目（１敗）をつかんだ。５か月前と重みこそ違うが、ホッとしたような笑顔が山本からこぼれた。「ベシアに助けられました」。山本は２点リードの７回２死満塁で２番手左腕のベシアがスプリンガーを右飛に打ち取ると、ベンチ