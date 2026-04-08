緩やかなドル安が継続、ＮＹ原油先物再び９２ドル台に軟化＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、NY原油先物が92ドル台へと再び軟化している。為替市場では緩やかなドル安が継続しており、ドル円は158.10付近へと上値重く推移。ユーロドルは1.1710付近、ポンドドルは1.3476付近に高値を更新。 USD/JPY158.09EUR/USD1.1707GBP/USD1.3470