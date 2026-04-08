中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月8日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日の記者会見で、イランとオマーンがホルムズ海峡の通航料を徴収するとの報道に関し、同海峡は国際貨物・エネルギー貿易の重要な通路であり、地域の安全と安定、円滑な通航の確保は国際社会の共通利益に合致すると述べた。その上で、各方面が共に努力し、正常な通航の早期回復を推進することを希望するとした。