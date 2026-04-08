カンボジア北西部のカジノホテルで大規模な摘発があり、日本人の女1人を含む156人が拘束されました。カンボジア内務省などによりますと、北西部ポイペトで7日、捜査当局が違法賭博や特殊詐欺の拠点とみられる4階建てのカジノホテルを摘発しました。この摘発で156人が拘束され、その大半が中国人ですが、日本人の女1人も含まれているということです。カンボジアの日本大使館は「現地報道は把握しており、事実関係を確認中」として