「川崎記念・Ｊｐｎ１」（８日、川崎）１番人気に推されたアウトレンジは、末脚が届かず３着に終わった。Ｇ１級レースの挑戦は今回４回目で、帝王賞は首差の２着、チャンピオンズＣは５着、東京大賞典は３着と好走したが、今回も前残りの展開に泣かされてタイトル奪取はならなかった。向こう正面でポジションを上げて４角を３番手で回ってくるも、前の２頭を捉えきれなかった。約２年４カ月ぶりにコンビを組んだ坂井は、「スム