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【ACL2準決勝第1戦】(パナスタ)G大阪 0-1(前半0-1)バンコク・U<得点者>[バ]ムフセン・アルガッサニ(15分)<退場>[G]中谷進之介(74分)<警告>[バ]ジャッカパン・プライスワン(78分)、パティワット・カマイ(89分)主審:ムハンマド・ナズミ・ナサルディン副審:モハマド・ザイルール、モハマド・ムアジ└G大阪はACL2準決勝ホーム第1戦で敗れる…シュート約20本も不発、前半PK献上の中谷は後半一発レッド