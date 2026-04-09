【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第1節】(カンセキ)栃木SC 0-3(前半0-1)八戸<得点者>[八]澤上竜二2(38分、77分)、音泉翔眞(73分)<警告>[栃]食野壮磨(36分)、川田修平(38分)[八]雪江悠人(26分)観衆:3,442人主審:菊池俊吾