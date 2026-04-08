漫画上がってるわよ〜▶▶この作品を最初から読む都内でシェアハウス暮らしをする、リモートワーク中の会社員あきら、漫画家のもも子、家主代行でフリーターのすず。すずが冷蔵庫に残していた“お楽しみ”を、もも子とあきらが食べてしまったことから、3人でアンテナショップへ出かけることへ！ご当地グルメ、旬の食材、ごはんのお供、地酒、酒の肴…アンテナショップで見つけたあれこれを食卓に並べたら、自宅で旅気