◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神はヤクルトに逆転負けを喫して首位奪取はならなかった。先発のルーカスが5回1失点と力投し、来日初勝利の権利を手にして降板。しかし、2番手の早川が2-1の6回にヤクルトに集中打を浴びて2失点し逆転を許した。打線は初回に木浪の適時打などで逆転に成功したものの、2回以降はヤクルト投手陣から追加点を奪えず。8回無死一、二塁の好機で大山が遊ゴロ併殺。9回