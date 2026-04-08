恋愛関係は、始まることより“続くこと”のほうが難しいもの。最初は順調でも、少しずつ連絡が減ったり、距離がズレたりは珍しくありません。だからこそ確かめたいのが、男性がどう続けようとしているか。日常の積み重ね方に、本気度が出ます。何もない日でも関係をつなぐ男性は本命女性に「今日こんなことがあった」と軽く共有してきます。用事があるときだけの連絡ではない関わり方。日常を重ねる“継続の意識”こそが分かれ目で