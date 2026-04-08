◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日（8日、横浜スタジアム）DeNA・ヒュンメル選手が気迫の一打で同点に追いつきチームを救います。2回無死一塁から、中日先発・中西聖輝投手の第4球をライトポール際にたたき込んだヒュンメル選手。一時同点の2ランホームランと思われましたが、審判団の判定によりファウルに。ヒュンメル選手は一時喜びを爆発させましたが、ファウル判定が決定し、目を見開いて驚きと落胆をあらわにします。結局この