◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神（8日、甲子園）ヤクルトが終盤のピンチの連続をしのぎ、阪神に逆転勝利を収めました。甲子園で迎えるカード2戦目。初回、長岡秀樹選手の三塁打で一気にチャンスを作ると、古賀優大選手の犠牲フライで1点を先制します。しかしその裏、先発の松本健吾投手が安打や四球でピンチを招くと、佐藤輝明選手の犠牲フライで同点へ。さらに木浪聖也選手のタイムリーで2点目を奪われ、逆転を許します。松