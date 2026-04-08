◇セ・リーグヤクルト3−2阪神（2026年4月8日甲子園）首位ヤクルトが、0・5ゲーム差に迫っていた2位阪神を僅差の勝利で返り討ちにしてゲーム差を再び1・5とした。チームはこの試合前まで12球団唯一犠打0の「イケイケ」だった。だが1点を追う5回に無死一、二塁。伊藤琉偉二塁手が今季チーム初犠打を決めた。この好機は得点に結び付かなかったが、攻撃のリズムができると直後の6回に赤羽由紘選手が決勝二塁打をマークし、