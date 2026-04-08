彼と会っているときは優しい。言葉もちゃんとしていて、大切にされているように感じる。それなのに少し離れると急に距離ができる。不倫関係の中で、不倫相手の態度に覚える違和感は“態度の揺れ”に表れます。会っているときと、それ以外で温度が違う一緒にいる時間は濃くて、言葉も優しい。でも、連絡の頻度や態度はそのまま続かないため、“会っているときだけ成立する関係”のように感じられる瞬間があります。未来の話になると