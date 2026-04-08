倒木の相次ぐ、東京・世田谷区の砧公園。東京都は、およそ5000本ある公園内のすべての樹木について、樹木医の緊急点検を行うことを決めました。世田谷区の砧公園では、先月7日にサクラの木が倒れて女性がけがをしたほか、きのうの夜にもコナラの木2本が倒れるなど、今年に入ってから5本の倒木が確認されています。こうした状況を受けて、都はきょう、砧公園にあるおよそ5000本の樹木すべてについて、樹木医の緊急点検を行うことを