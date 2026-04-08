◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2阪神(8日、甲子園球場)阪神は終盤の好機を生かせず、ヤクルトに逆転負けを喫しました。初回、先発のルーカス投手は先頭打者の長岡秀樹選手にレフト前へ安打を浴びると、福島圭音選手がつまずき転倒し、ボールが転々。その後、犠牲フライで先制点を許します。それでもすぐに打線が反撃。松本健吾投手から安打や四球で好機を作ると、4番の佐藤輝明選手が犠牲フライですぐに同点。さらに木浪聖也選