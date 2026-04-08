１９９４年に沖縄県沖の上空でマニラ発成田行きのフィリピン航空機内に設置した爆発物を爆発させ、乗客１人を死亡させたとして、航空危険行為処罰法違反容疑で同県警が書類送検したイラク国籍のラムジ・ユセフ受刑者（５７）（米国で収監中）について、那覇地検は不起訴とした。３月２７日付。ユセフ受刑者は当時、国際テロ組織「アル・カーイダ」幹部。地検は理由について「本件を含めて米国の裁判所で禁錮２４０年と終身刑が