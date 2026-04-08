◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースがビジターで絶好調の5連勝。1番に座る大谷翔平選手が、バットでチームを引っ張っています。この日は3回、ノーアウト1、3塁の好機で迎えた第2打席、右腕ケビン・ガウスマン投手のストレートをライトへ先制タイムリー。先発の山本由伸投手を援護します。その後はリリーフ陣も奮闘をみせ、ブルージェイズに敵地で2連勝。大谷選手は3打数1安打、2四球