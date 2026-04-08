春は花粉が落ち着き始める一方で、紫外線量は一気に増えるタイミング。さらに、花粉による肌ゆらぎや乾燥が重なることで、気づかないうちにくすみや肌印象の低下につながりやすい時期でもあります。だからこそ今選びたいのは、「焼かない」だけでなく「肌を整える」UVアイテム。今回は実際に使ってよかった“保湿・補正・心地よさ”まで叶える日焼け止めを厳選して紹介します。強力UVカットなのにしっとり続く。乾燥しやすい大人肌