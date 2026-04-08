グラビアアイドル秋田そな（21）が8日までにインスタグラムを更新。水着姿を公開した。秋田は「会えるイベントです!!2ndDVD『初恋ソナタ』のリリースイベント5月5日(火・祝)」とイベントを告知し、撮影風景を動画でアップした。秋田は小面積の水着を着用しており、豊満なバストがはみ出んばかりの迫力を見せている。続けて「マネージャーさんと話し合い、今回の2枚目のDVDで一旦打ち切る決断をしました」と発表した。この姿にフ