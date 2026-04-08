「運動しているのに、思ったほど体型が変わらない」と悩んでいませんか？40代以降は、筋肉量だけでなく“体の使い方”にも変化が出やすい時期。そのため、同じ運動をしていても効き方に若い頃と差が出るようになってきます。“効かせたい筋肉”が使えていない年齢とともに体は無意識に楽な動きを選ぶようになるもの。本来使いたいお腹やお尻ではなく、太ももの前側や腰まわりに頼った動きになりがちです。その結果、運動していても