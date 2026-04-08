なぜか下半身だけ重たく見える原因は“体の使い方”にあるかもしれません。特に体の横側（体側）がうまく使えていないと、ヒップラインがぼやけ、結果的にお腹まわりまで平坦な印象に。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ダブルレッグレイズ】です。寝たままで行えるシンプルな動きで、下半身と体幹を同時に使い、横からのシルエットを整えます。【STEP１】姿勢を整える横向きに寝て、下側の腕で頭を支えます