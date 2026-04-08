◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・茨木秀俊―ヤクルト・奥川恭伸（１８時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島・岡本駿―巨人・則本昂大（１８時・マツダスタジアム）◆パ・リーグ楽天・ウレーニャ―日本ハム・加藤貴之（１８時・楽天モバイル）◆パ・リーグオリックス・宮城大弥―ロッテ・西野勇士（１８時・京セラドーム大阪）◆パ・リーグソフトバンク・大津亮介―西武・菅井信也（１８時・みずほＰａｙＰａｙ