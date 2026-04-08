◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）ヤクルトは阪神を破り首位をキープした。初回１死三塁の好機で古賀がルーカスの初球をとらえ左犠飛を放ち先制に成功。その裏にすぐ反撃を受けた。１死二、三塁から松本健の投じた初球を佐藤が左犠飛とし同点。なおも２死一、二塁から木浪に７球目を三遊間を破る左前適時打で勝ち越しを許した。今季１０戦目にして初めて送りバントを決めた。１―２と１点をリードさ