reGretGirlが、新曲「サブマリンユース」を本日リリースし、21時にMVを公開した。本楽曲は、TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌で、青春ラブコメディにぴったりな軽快でさわやかなアップナンバーに仕上がっているという。MVは、学校を舞台に2人の主人公が気持ちを通わせていく様子が描かれており、疾走感と青春感溢れる映像になっているとのこと。アニメ本編を連想させるようなアイテ