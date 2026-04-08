◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）阪神が、０・５ゲーム差に迫っていた首位・ヤクルトとのカード２戦目で惜敗した。先発の新外国人・ルーカス＝ブルージェイズ＝は、５回１失点６奪三振と好投。来日初登板となった、１日・ＤｅＮＡ戦（京セラＤ）では４回途中４失点で降板したが、そのリベンジを果たした。「前回より落ち着いて、いいピッチングができたと思う」と手応えを口にした。しかし、６回か