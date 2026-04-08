◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）の本拠ドジャース戦で新システムを活用して山本由伸投手（２７）から二塁打を放った。７回先頭で一度は見逃し三振の判定も、自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジでボール判定へと覆り、その後、右中間を破った。８日（同９日午前４時７分開始