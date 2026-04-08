◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・泉口友汰内野手が決勝の３号２ランを放った。０―１の９回。無死二塁で中崎の初球、内角直球を振り抜くと、高々と舞い上がった打球は右翼ポール際へ。重い扉をこじ開ける逆転弾だった。この日は決勝弾含む３安打で猛打賞。それでも試合後は最初に反省の言葉を口にした。場面は本塁打の直前。バントの構えに入ろうとすると、三塁コーチャーの川相ディフ