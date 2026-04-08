モナキが、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビューイベントを行った。2階・3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2,500人のファンを前に、デビュー前からSNS総再生回数6億回を超えている「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など計4曲を披露。カップリング曲「こんなもんじゃねぇ」を歌唱中にプロデューサーの純烈リーダー・酒井一圭も登場し一緒に歌いながら合流すると、酒井からモナキのファンクラブが発足