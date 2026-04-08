◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜スタジアム）プロ２度目の先発となった中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）のプロ初勝利が消えた。４―２の８回にメヒアが１死二、三塁からヒュンメルに同点２点打を浴びた。中西は初回に２点の援護をもらうと、２回までは得点圏に走者を置きながらも１安打無失点と、課題だった立ち上がりをクリアした。２―０の２回、１死一塁から３番・筒香にバックスクリーンへの