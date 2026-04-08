Ayumu Imazuが、4月11日20時から2ndアルバム『CLASSIC』の先行配信曲「Bassline」のDance Practice YouTube LIVEを実施することを発表した。「Bassline」は、洗練されたミニマルなトラックに、緻密なメリハリを効かせたサウンドデザインが光るダンスナンバーだという。そんな「Bassline」のダンスプラクティスを、6名のダンサーとともに生配信で一発撮りに挑戦する。本楽曲が収録されるアルバム『CLASSIC』は、Jeep AVENGER 4xe HY