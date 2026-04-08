女優やモデルとして活躍する黒木メイサが見せたカジュアルな姿に、フォロワーの関心が集まっている。このほど、自身のインスタグラムを更新。８日にオンラインで発売開始となった、アクティブウェアブランド「ＣＲＯＮＯＳ」とコラボレーションしたウェアを自ら身に着け、数々のポーズを決めたスタイルを投稿。「デザインも機能性もこだわりまくりのアイテムが完成しました」と自信をのぞかせた。シンプルな色彩とデザインのウ