SKRYUが、メジャー1st EP『絶』より「ピンクのワゴン -悶絶-」のMVを公開した。映像では、ピンクと白を基調とした空間を舞台とし、スタイリッシュな衣装を身に纏ったSKRYUと、それとは対照的なポップでお調子者のミラーボールマンが登場する。フィルムライクな映像とSKRYUが得意とするキレのある非常にユニークなダンスが印象的なとても遊び心の溢れた作品になっているという。https://youtu.be/ofnbE_athm4◾️＜SKRYU