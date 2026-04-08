◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月8日横浜）中日のドラフト1位・中西聖輝投手（22）が5回2失点と粘投。勝利投手の権利を持って降板したが、救援陣が打ち込まれて惜しくも初勝利はならなかった。中西は2点リードの3回に筒香に中越え2ランを浴びて同点とされたが、その後は粘り強い投球で追加点を許さなかった。6回無死二塁の打席で代打・高橋周を出されて交代。その高橋周の二ゴロで1死三塁とし、村松が左翼へ勝ち越し