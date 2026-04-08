「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島が１点リードの九回に逆転を許した。３番手として中崎が登板。しかし、先頭のキャベッジに二塁打を浴びると、次打者・泉口に右翼ポール際への逆転２ランを被弾した。勝利まであとアウト３つから逆転され、スタンドの鯉党からは悲鳴が上がった。今季の広島は九回が“鬼門”となっている。２日・ヤクルト戦（神宮）は森浦が１点リードを守れずに逆転サヨナラ負け。４日・阪