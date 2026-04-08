◇パ・リーグ日本ハム1ー0楽天（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）日本ハムが楽天戦で本塁打1本のみの1安打1―0勝利。2022年4月17日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来4年ぶりの珍しい勝利となった。4年前のロッテ戦で、日本ハムは0―0の延長10回、万波中正のソロ本塁打で先制。その1点を宮西尚生が守り抜き、逃げ切った。ロッテの先発は前回の登板のオリックス戦で完全試合を達成した佐々木朗希で、この試合も8回ま